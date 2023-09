Lindstrom seconda scelta del Napoli | chi era il preferito per l’attacco

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Il mercato delè stato altalenante e non completo del tutto. Il nuovo acquistoera seguito, ma non era la primadella dirigenza per quel ruolo. Mentre ilsi appresta a disputare il suo match contro il Braga, si continua a parlare di mercato. Stavolta però non si parla di possibili obiettivi, ma dell’ultima sessione di mercato svolta dagli azzurri. Il neo acquistoera ladella dirigenza del, che aveva messo gli occhi su un altro giocatore. L’obiettivo principale delper la fascia era Kubo Nell’intera sessione di mercato estiva, ilè stato al centro di diverse critiche in seguito ai movimenti svolti. Difatti la dirigenza non è stata in grado di ...