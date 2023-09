Lina Attalah | la giornalista-attivista per la libertà d’espressione e i diritti delle donne

Leggi su luce.lanazione

(Di mercoledì 20 settembre 2023)ha lo sguardo gentile e deciso di chi non teme niente: due grandi occhi marroni, capelli neri cortissimi e piercing al naso. In volto le si leggono tutte le battaglie affrontate:è unaegiziana, co-fondatrice e direttrice di Mada Masr, unauniche fonti di informazione indipendente in Egitto. L’abbiamo incontrata durante la rassegna “Piazze inquiete” in corso alla Fondazione Feltrinelli di Milano. “Mi piace sempre trovareopportunità nelle situazioni più difficili. Fare giornalismo dove il giornalismo libero non è praticamente ammesso ne mostra il valore più chiaro”: è così cheinizia a raccontarci cosa significhi fare informazione e inchieste in un Paese in cui il governo del presidente ...