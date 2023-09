Ligabue racconta ‘Dedicato a noi’ | «Ognuno faccia la sua parte ma da soli non ci si salva»

Leggi su funweek

(Di mercoledì 20 settembre 2023) “Ho guardato attorno a me e ho visto un panorama desolante”. Sono queste le prime parole con le quali Lucianointroduce, il suo nuovo album dal 22 settembre. Un lavoro che si guarda attorno per ritrovare un’identità personale che non si vuole esaurire in un io isolato ma cerca il ‘. Un ‘che è riconoscersi, sentirsi insieme, condividere, guardare nella stessa direzione superando una contingenza che fa paura e disorienta trovando appiglio nella reciprocità e in ciò che di stabile si può trovare in questo mondo. Da dove nasce il bisogno di un progetto che guarda al ‘?Questo è il periodo peggiore che io ricordi, tra la pandemia, la guerra nel nostro continente, le catastrofi sempre peggiori legate ai cambiamenti climatici. E ancora, una cronaca ...