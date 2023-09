Liberato contiene ed esalta tutte le moltitudini di Napoli

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Soltanto qualche anno fa neanche il suono della sirena che spesso e volentieri rimbomba nella disco music era passato inosservato: pure quello preso per un indizio della misteriosa, oscura, sconosciuta identità di. E allora quella poteva essere, perché no, la sirena di un carcere. E lui, il fenomeno musicale sbucato dal nulla, un ex galeotto, o meglio un ex recluso all’Istituto minorile di Nisida – forse perché faceva più scugnizzo, più guaglione e’miezz’a’via: se ne sono dette di tutti i colori. Il successo più immediato delle Quattro Giornate diè stato arrivarci atteso più dall’entusiasmo di chi aveva comprato i biglietti, dai sold out in tre date consecutive – sabato 16, domenica 17, lunedì 18 settembre – che dal chiacchiericcio sulla sua identità misteriosa. Il cantante mascherato ha portato in Piazza ...