Leonor di Spagna | le prime foto in divisa militare

Leggi su dilei

(Di mercoledì 20 settembre 2023) La principessadiè entrata da circa un mese nell’Accademiadi Saragozza, e nelle ultime ore ha preso parte ad una cerimonia che suggella il suo ingresso nel mondo: avvolta nella tradizionale uniforme, l’erede al trono diha ricevuto l’arma insieme ai suoi compagni di corso. Ma sugli spalti mammae papà Felipe non c’erano. La cerimoniaAi bellissimi abiti sfoggiati nel corso di eventi e cerimonie,diha sostituito una decisamente ‘meno glamour’: la principessa è infatti apparsa per la prima volta in uniforme nel corso di un’importante cerimonia presso l’Accademia di Saragozza. Basco rosso, camicia bige e pantaloni ...