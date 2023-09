Leonardo DiCaprio ha ragione | Hollywood ha un problema da risolvere con i nativi americani

(Di mercoledì 20 settembre 2023) È il protagonista di Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese, che racconta il caso realmente accaduto di una serie di omicidi in una riserva indiana. E affronta il nervo scoperto della rappresentazione deinei film: «Stiamo per fare i conti con il nostro passato»

Curiosità: Leonardo Wilhelm Di Caprio (Los Angeles, 11 novembre 1974) è un attore, sceneggiatore, produttore cinematografico e ambientalista statunitense.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308) The Wolf of Wall Street Golden Globe anel biopic di Martin Scorsese con Margot Robbie. L'incredibile ascesa di Jordan Belfort, un broker ...Mark Wahlberg rivela di aver deciso di fare il produttore per non essere più costretto ad attendere i ruoli scartati da, Tom Cruise e Brad Pitt . In un'intervista con Cigar Aficionado, l'attore spiega di essere sempre stato la seconda scelta a Hollywood. Così a partire da The Fighter , nel 2010, ha ...

Leonardo DiCaprio e Gigi Hadid si sono lasciati "Lei non si fida di lui, troppo donnaiolo Everyeye Cinema

Leonardo DiCaprio su Killers of the Flower Moon: "Una parte dimenticata della storia americana, una ferita aperta" BadTaste.it Cinema

Leonardo Di caprio ha rivelato che la prima sceneggiatura di Killers of The Flower Moon è stata cancellata. Scopriamo perché.Secondo Leonardo DiCaprio, Killers of the Flower Moon racconta una parte completamente dimenticata della storia americana ...