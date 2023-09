Lenola Bruciata davanti casa la macchina del sindaco Fernando Magnafico | origine dolosa VIDEO

Leggi su temporeale.info

(Di mercoledì 20 settembre 2023)– “Ai Carabinieri ho detto solo una cosa: di non aver ricevuto alcuna minaccia, di qualsiasi tipo. E questo non fa altro che aumentare la mia rabbia perché non vorrei che venisse messa in discussione la considerazione chenon sia più una comunità tranquilla e sicura”. Seppur provato per quanto accaduto intorno alle L'articololadelTemporeale Quotidiano.