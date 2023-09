Lecce-Genoa venerdì 22 settembre 2023 ore 20 | 45 | formazioni | quote | pronostici

Curiosità: Il Genoa Cricket and Football Club, meglio noto come Genoa, è una società calcistica italiana con sede nella città di Genova. Milita in Serie A, la massima divisione del campionato italiano.

Quinta giornata Serie A, gli arbitri Queste tutte le designazioni arbitrarli del prossimo turno di campionato: Salernitana - Frosinone (22/09, ore 18:30), arbitro: Piccinini(22/09, ore ...SERIE A - 5GIORNATA - 24/09Salernitana - Frosinone (22/09, ore 18.30) arbitro: Piccinini di Forlì(22/09, ore 20.45) arbitro: Rapuano di Rimini Milan - Verona (23/09, ore 15.00) arbitro:...

Lecce-Genoa: obiettivo, sostituire Baschirotto. E' l'occasione giusta per Touba Pianetalecce

QUI PEGLI: il Genoa ha ripreso la preparazione per Lecce - PianetaGenoa1893 Pianetagenoa1893.net

Piccinini di Forlì Lecce - Genoa (22/09, ore 20.45) arbitro: Rapuano di Rimini Milan - Verona (23/09, ore 15.00) arbitro: Marchetti di Ostia Lido Sassuolo - Juventus (23/09, ore 18.00) arbitro: ...E’ Antonio Rapuano di Rimini l’arbitro designato dalla Can per Lecce-Genoa, in programma venerdì alle 20:45 allo stadio “Ettore Giardiniero – Via del Mare”. Suoi assistenti sono Del Giovane e Niedda, ...