Leao fallisci ancora | fallisci meglio

(Di mercoledì 20 settembre 2023) L’azione, aimé, ce l’avrete presente. E ce l’avrete presente a lungo, forse per il resto della carriera di Rafael. È una di quelle azioni che rischiano di definirti nel bene o nel male, fissando con una puntina nel nostro immaginario le ambizioni legate al talento del calciatore che la compie, o al contrario perseguitando lui e noi negli anni a venire come un brutto ricordo, una cosa che preferiremmo tutti dimenticare ma che proprio non ci riusciamo. Succede al 33esimo di Milan-Newcastle, metà settembre 2023 e già una delle partite più importanti in stagione, con tutta la pressione addosso di chi viene dalla quinta sconfitta consecutiva in un derby nell’arco di nemmeno un anno, una sconfitta larga, 1-5, e indiscutibile. L’azione, in realtà, è per trequarti o forse anche di più, il 90%, il 99%, una splendida azione di Rafa. STEADY ...