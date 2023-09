Le sfide in sanità in un mondo globale | tra nuovi virus e cambiamento climatico

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Al via alla prima delle tre giornate di lavori della Summer School 2023 di Motore, con il contributo incondizionato di Beckman Coulter, BD, AstraZeneca, abbvie, BeiGene, Boehringer Ingelheim, Jannsen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, MSD e PMI SCIENCE Philip Morris International. Un appuntamento consolidato, giunto alla decima edizione, che come da consuetudine ha luogo nel comune di Gallio, nell'altopiano di Asiago, in provincia di Vicenza. Evento di punta dellaitaliana - che ha come obiettivo quello di coinvolgere e mettere attorno a un tavolo le forze politiche del Paese, i cittadini, le Istituzioni e gli stakeholder chiamati a discutere dei problemi del Paese e a trovare soluzioni concrete - quest'anno ha come titolo Non c'è economia sostenibile senza salute, “Per ricordare quello che ci ha insegnato la pandemia ...