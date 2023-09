Le promesse delle MMA italiane

Leggi su ultimouomo

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Qualche settimana fa Manolo Zecchini – con un record complessivo di 11 vittorie e 4 sconfitte – ha esordito in UFC diventando il nono atleta italiano (o cresciuto sportivamente in Italia) ad entrare nella gabbia della promotion di MMA più importante del mondo. I suoi predecessori sono stati, in ordine cronologico: Alessio Sakara, Ivan Serati, Alessio Di Chirico, Marvin Vettori, Mara Romero Borella, Carlo Pedersoli Jr, Alen Amedovski e Danilo Belluardo. Purtroppo, Zecchini ha perso per KO al primo round contro il francese Morgan Charrier. Complessivamente gli italiani in UFC hanno disputato 59 match, vincendone 22, perdendone 35, con un no contest e un pareggio, per una percentuale di successi del 32% circa. L’unico che vanta un bilancio in attivo è Marvin Vettori. La sconfitta di Zecchini a cui si aggiungono quelle recenti di altri due fighter in odore di UFC – ovvero Dylan Hazan e ...