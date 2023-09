Le prime pagine dei quotidiani di oggi 20 settembre | la rassegna stampa di Sky TG24

Leggi su tg24.sky

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Aperture dei giornali dedicate al tema migranti. Scontro tra Giorgia Meloni e le regioni per l'individuazione delle località per i nuovi Centri di permanenza e rimpatrio. Molti i dubbi di governatori e sindaci. Zaia: "Non ne so nulla". Giani: "Mai in Toscana"