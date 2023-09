Le “linee in viaggio” di Alberta Ferretti avvolgono il Castello Sforzesco di Milano

Leggi su lifeandpeople

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Life&People.it L’esaltazione della leggerezza nel segno di Paul Klee. Applausi a scena aperta allaFashion Week per la collezionePrimavera Estate 2024, che descrive al meglio il significato del femminile. Un trionfo di, corte, lunghe che dimenticano le vie di mezzo e portano in auge la fluidità, la dinamicità e il movimento. Emblematico il titolo: “di”. Paul Klee: punto di partenza Per spiegare al meglio il suo punto di vista, la designer romagnola ha citato il lavoro di uno degli artisti più influenti dell’arte contemporanea, Paul Klee, noto per alcune sue creazioni partite proprio da semplici, poi trasformatesi in meraviglia. Il segreto è una sorta di approccio ludico: “Klee ha descritto l’attività del disegno ...