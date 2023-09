Le chat del netturbino con una vittima | “Eri carica | dicevi che era tanto che non lo facevi”

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 20 settembre 2023) “Quanto mi hai fatto bere ieri?”, “Forse un po’ hai esagerato”. “Dovevi fermarmi”, “Ma eri così contenta… eri”. “Eh… le donne non reggono l’alcol… Abbiamo fatto l’amore?”, “Sì, lo volevi.che era dache non lo…”, “Sarà.. mi sembra di essermi addormentata mentre lo stavamo facendo…”. C’è tutto il castello di bugie e raggiri in una delle, riportate oggi dal Corriere della Sera, tra Ubaldo Manuali e una delle sue vittime, allegate all’ordinanza che ha portato in carcere il 59ennedi Riano con l’accusa di violenza sessuale plurima e diffusione illecita di immagini a contenuto sessuale con quelle che presentava agli mici come sue conquiste e invece non erano altro che manichini senza volontà e in sua balìa, dopo essere state da lui ...