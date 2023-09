LDT- “Così non va bene Capitava anche al Napoli di Savoldi e Krol”

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 20 settembre 2023) I tifosi delscrivono riguardo ai recenti arbitraggi e al trattamento diseguale nei media tra le squadre del Nord e del Sud Italia. CALCIO. LDT- Lettere dai tifosi. Alcuni tifosi delhanno scritto alla redazione dipiu.com sconvolti per i recenti arbitraggi e le solite differenze tra nord e sud. Il Grido dei Tifosi del“Non vaDirettore. Purtroppo le ultime vicende calcistiche confermano ancora una volta la condizione di sottomissione cronica della classe giornalistica meridionale. Purtroppo, non è solo un problema calcistico perché tale grave mvolezza si evidenziaa livello politico, economico e sociale. Non si è in grado di far valere le nostre ragioni e nemmeno siamo all’altezza di tutelare i pochi ...