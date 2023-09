Lazio | Provedel nella storia | solo altri 3 portieri avevano segnato i Champions prima di lui

Curiosità: Ivan Provedel (Pordenone, 17 marzo 1994) è un calciatore italiano, portiere della Lazio e della nazionale italiana.

... ma non va oltre il secondo posto con Morgane, dietro alla partita- Atletico Madrid in chiaro su Canale 5 , con tanto di gol del portiere Ivanin pieno recupero. Completa il podio ...Commenta per primo Portieri protagonisti nella prima serata di Champions League . Sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani è finito Ivan, autore del gol del pareggio per lacon l'Atletico Madrid grazie a un colpo di testa all'ultimo secondo. Diversa la storia di Dmytro Riznyk, che ha difeso la porta dello Shakhtar ...

Champions, la Lazio pareggia a tempo scaduto con il portiere Provedel: 1-1 con l’Atletico Il Fatto Quotidiano

Incredibile all'Olimpico: la Lazio riprende l'Atletico al 95' con un gol di testa di Provedel La Gazzetta dello Sport

Il problema al ginocchio nel corso del primo tempo tra Lazio e Atlético Madrid aveva spaventato tutti. Il volto dolorante, la rabbia di un ragazzo davanti alla grande chance europea, ...Ansia in casa Lazio per le condizioni di Pellegrini, per cui però filtra ottimismo: il tecnico Sarri coltiva una speranza, col medico Rodia che conferma ...