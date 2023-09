Lazio | Provedel e il numero 94 | quante coincidenze

Curiosità: Ivan Provedel (Pordenone, 17 marzo 1994) è un calciatore italiano, portiere della Lazio e della nazionale italiana.

Ex storico portiere della Juventus, Michelangelo Rampulla ha visto in tv il gol con il quale ieri Ivanha regalato il pareggio dellain Champions contro l'Atletico Madrid e ha ...: "UN BIMBO CHE SOGNA" "Qui c'è un bimbo che sognava, che sogna e continuerà a sognare. Sempre forza". Attraverso queste parole il portiere biancoceleste Ivanha commentato il pareggio allo scadere ottenuto allo scadere in Champions League contro l'Atletico Madrid, proprio grazie ad ...

Tiro-cross di Luis Alberto che diventa un assist perfetto per il terzo tempo dell'uomo che non ti aspetti. Provedel la impatta di testa nel recupero e batte Oblak. La Lazio strappa un ...Lazio, Provedel ancora incredulo: "Qui c’è un bimbo che sognava, che sogna e che continuerà a sognare" - FOTO - Noi Biancocelesti ...