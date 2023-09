Lazio-Atletico Madrid | due danesi tifosi biancocelesti patteggiano dopo l’arresto all’Olimpico

Leggi su sportface

(Di mercoledì 20 settembre 2023) I duearrestati ieri sera allo Stadio Olimpico sono stati condannati al termine del processo per direttissima dove hanno scelto rito del patteggiamento, alla pena di 2 mesi e 20 giorni con la pena sospesa. I due si trovavano nella Capitale per assistere lla partita traed erano stati fermati in Tribuna Monte Mario, dove erano ubriachi e stavano dando in escandescenze insieme ad altri due supporters. La situazione è degenerata quando i poliziotti del commissariato Prati li stavano portando nella loro postazione per identificarli. In quel momento infatti, che due dei quattro fermati, gli hanno urlato contro, frasi offensive in inglese come “Fuc… the police. Italian police shi…”. I due arrestati si sono presentati in aula indossando la maglia della ...