Lazio | allerta meteo domani | previsioni

Curiosità: La zona rossa del Vesuvio, suddivisa in zona rossa 1 e zona rossa 2, comprende i comuni della città metropolitana di Napoli (oltre Scafati in provincia di Salerno), che si trovano a ridosso o ai limiti del Vesuvio: questi comuni vengono considerati a rischio in caso di eruzione vulcanica.

gialla dalle prime ore della mattina e per le successive 12 - 18 ore: previsti temporali L'Agenzia regionale di Protezione civile delha emesso un'gialla dalle prime ore di domani, giovedì 21 settembre 2023, e per le successive 12 - 18 ore. Si prevedono sulprecipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di ...Il test era previsto per domani, giovedì 21 settembre È rinviato il test di IT - alert nella Regioneprevisto per domani, giovedì 21 settembre 2023, a causa dell'gialla per temporali prevista su tutto il territorio. Lo comunica la Regione. Leggi anche IT - alert, la parola del ...

IT-alert, rinviato il test nel Lazio per via dell'allerta meteo TGCOM

T-alert Lazio, rinviato per l'allerta meteo di domani Adnkronos

L’Agenzia regionale di Protezione civile del Lazio ha emesso un’allerta gialla dalle prime ore di domani, giovedì 21 settembre 2023 e per le successive 12-18 ore. Si prevedono sul Lazio precipitazioni ...(Adnkronos) – L’Agenzia regionale di Protezione civile del Lazio ha emesso un’allerta gialla dalle prime ore di domani, giovedì 21 settembre 2023, e per le successive 12-18 ore. Si prevedono sul Lazio ...