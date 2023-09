(Di mercoledì 20 settembre 2023) Milano, 20 set. (Adnkronos/Labitalia) - Due proprietari disu 3 vorrebbero poter godere della compagnia del proprio amico a quattro zampe anche in(64%) e quasi la metà ritiene che ledovrebbero organizzarsi a tale scopo (48%). Le motivazioni sono numerose: aprire i propri uffici aiavrebbe delle ricadute positive sia per leche per le. La metà dei lavoratori – che siano pet parents o meno – credono, infatti, che la presenza dimigliori l'umore complessivo dell'(47%), percentuali leggermente inferiori ritengono inoltre che diminuisca lo stress (42%) e che favorisca le occasioni di connessione con i colleghi (40%). Tra gli altri vantaggi, una maggiore creatività (31%) e produttività (27%), ma ...

Curiosità: I Thirty Seconds to Mars sono un gruppo musicale statunitense formatosi nel 1998 a Los Angeles, California.

'Inrendere il mondo più accogliente per gli animali è un purpose. In una città come Milano, per avere un impatto concreto, è naturale concentrare le iniziative sul mondo dele in ...... dove ha condotto operazioni di navigazione nello spazio in missioni comeExpress. Dal 2022 ... con lo scopo di creare "professionisti e manager di altissimo livello nel mercato dele della ...

Lavoro, Mars, cani in ufficio clima migliore, persone più felici e ... Adnkronos

"Lavoro: Mars, la presenza di cani in ufficio migliora il clima, rende le ... Tendenzediviaggio

Il 28 per cento degli italiani che lavorano in ufficio ha un cane. E due su tre vorrebbe portarlo con sé al lavoro. Il dato emerge dalla ricerca «Gli uffici pet-friendly nell’era odierna, post pandemi ...“In Mars rendere il mondo più accogliente per gli animali è un purpose. In una città come Milano, per avere un impatto concreto, è naturale concentrare le iniziative sul mondo del lavoro e in ...