Lautaro salva l' Inter in Champions | 1-1 con la Real Sociedad

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Nerazzurri sotto dopo 4 minuti e in difficoltà per gran parte della gara SAN SEBASTIAN - L'inaugura la propriaLeague con un pareggio a San Sebastian contro la. Allae Arena il match termina 1-1: alla rete in avvio di Mendez, rispondea tre minuti dalla fine

Al primo tiro in porta, lo ha centrato il pareggio, con, non è giusto, non è meritato, ma ... E loil palo, colpito da Pizzi, prima del fischio finale. 20 settembre 20237 : Vive una serata di grande difficoltà, stretto nella morsa dei due centrali avversari, ... Non si dà per vinto, riemerge dalle sabbie mobili e piazza la zampata chel'Inter. S. Inzaghi ...

Lautaro salva la faccia a una brutta Inter: contro la Real Sociedad finisce 1-1 TUTTO mercato WEB

Champions League, Real Sociedad-Inter 1-1: Lautaro salva l'Inter all'87' - Sportmediaset Sport Mediaset

L'articolo originale è stato pubblicato da 90min.com/it come Inzaghi motiva le scelte di formazione e salva il finale di partita dell'Inter.Intervistato da Prime Video, Lautaro Martinez, autore del gol del pareggio, ha commentato la prestazione dei nerazzurri di oggi. Lautaro: "Non sono soddisfatto" "Non sono soddisfatto, non abbiamo gioc ...