Lautaro Martinez | «Restiamo uniti come l’anno scorso | Thuram…»

Lautaro Martínez ha parlato in vista di Real Sociedad-Inter, esordio dei nerazzurri in Champions League. Il Toro si pronunciato anche su Thuram. Lautaro Martínez presenta Real Sociedad-Inter: «Ho una sensazione importante, alla fine abbiamo fatto un'ottima finale, ma questa è una pagina nuova. Un altro percorso, vogliamo arrivare fino in fondo, ci saranno delle difficoltà e dobbiamo restare gruppo, fatto lo anno. I tanti passi falsi ci hanno fatto imparare. Felici per il Derby, ma ora inizia un'altra competizione, abbiamo recuperato e siamo pronti. Thu-La? Sono contento, ho trovato una grande persona e un grande attaccante. Thuram è giovane, vuole imparare tanto e lo ...

Curiosità: Lautaro Javier Martínez (Bahía Blanca, 22 agosto 1997) è un calciatore argentino, attaccante dell'Inter, di cui è capitano, e della nazionale argentina, con cui è diventato campione del mondo nel 2022 e campione del Sud America nel 2021.

e compagni dovrebbero in ogni caso trovare un varco in una difesa che finora è rimasta inviolata solo in un'occasione: i gol non dovrebbero mancare . Le probabili formazioni di Real Sociedad -...Alla vigilia della partita contro i baschiha parlato ai microfoni di Inter TV: Ti trovi bene a giocare in Spagna "L'ultima gara che abbiamo giocato qui è stata contro il Barcellona,...

Real Sociedad-Inter sarà la sfida valevole per il primo turno della fase a gironi della Champions League 2023-2024 che vedrà protagonisti i nerazzurri allenati da mister Simone Inzaghi. Lautaro Martin ...Real Sociedad-Inter è la partita del Girone D di Champions, si gioca alle 21 all’Estadio Municipal de Anoeta. Diretta tv e streaming in chiaro (solo per abbonati) su Amazon Prime Video. Le ultime news ...