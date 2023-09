Lautaro dice sì all’Inter | c’è l’apertura al rinnovo I dettagli

(Di mercoledì 20 settembre 2023)Martinez ha aperto aldi contratto con l’Inter: l’argentino pronto a prolungare il suo contratto In conferenza stampa,non ha dribblato la domanda sul futuro, perché da nuovo capitano ha giurato amore alla maglia dell’Inter e a tutti i suoi numerosi tifosi. Nel calcio di oggi si sa, le cose cambiano velocemente e a volte succedono cose inaspettate ma l’argentino ha le idee chiare anche se il contratto ha scadenza nel 2026. L’idea dell’agente è quella di bussare alla porta di Marotta con la domanda di un adeguamento (verso l’alto) e prolungamento del contratto del Toro. Presto l’incontro tra le parti da dove si capirà di più sul futuro dell’argentino. Lo riporta l’odierna edizione de La Gazzetta dello Sport.

Esordio impegnativo per i nerazzurri a San Sebastian contro una squadra che in Liga ha fatto soffrire il Real Madrid ...Alla viglia della sfida con la Real Sociedad, ha parlato il capitano dell'Inter, Lautaro Martinez. Ecco le sue parole. GIOCARE IN SPAGNA - “L’ultima partita è stata quella di Barcellona… Mi sento bene ...