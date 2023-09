Lago di Battipaglia | 38enne uccide la moglie a coltellate | fermato

Leggi su open.online

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Adi, 20 chilometri a sud di Salerno, un uomo di 38 anni ha ucciso ala, sua coetanea, al termine di una lite. Secondo le prime ricostruzione dei carabinieri, giunti sul posto insieme ai soccorritori del 118 chiamati dal marito, l’uomo avrebbe fatto uscire di casa i figli prima di aggredire la coniuge, con la quale avrebbe discusso animatamente per motivi di gelosia. L’episodio è avvenuto intorno all’ora di pranzo di mercoledì 20 settembre in via Flavio Gioia, zona lido, sul litorale di. I militari stanno effettuando i rilievi del caso insieme al Ris, mentre l’uomo si trova in stato di fermo. Leggi anche: Brindisi, il figlio della donna trovata carbonizzata indagato per omicidio: su di lui c’era un divieto di ...