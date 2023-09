La Via del Sale | da Trapani a Marsala fra archeologia e cantine

Curiosità: La Via Crucis (dal latino, Via della Croce - anche detta Via Dolorosa) è un rito della Chiesa cattolica con cui si ricostruisce e commemora il percorso doloroso di Gesù Cristo che si avvia alla crocifissione sul Golgota.

... la società di Elon Musk ha dato ilal recruiting dei primi soggetti disposti a testare l'... L'azienda è alla ricerca di persone con quadriplegia dovuta a lesione verticalemidollo spinale o SLA ...... che si svolgerà al Museo di Storia NaturaleMediterraneo (Roma 234 a Livorno) dal 28 settembre al 14 dicembre 2023. Il corso è gratuito e avrà durata complessiva di 60 ore con incontri a ...

La morte non esiste. Intraprendere la via del distacco nelle Catacombe dei Cappuccini Pangea.news

Via del Vespro: "Quella maledetta buca in cui rischio di finire ogni giorno con la bici" PalermoToday

Al via la diciassettesima edizione del Festival con un programma che apre una riflessione su natura, cambiamenti, lentezza e territori. Tanti gli incontri in programma a Verbania e nel territorio Dal ...Dal 5 all’8 ottobre alla Fiera Roma torna l’edizione autunnale del Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games ...