La skincare che meglio funziona sulla pelle punta su ingredienti biodisponibili | progettati per essere meglio assorbiti dall' epidermide

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Che sia idratante, riequilibrante oppure antietà, l’efficacia di un cosmetico è strettamente legata allatà dei principi attivi contenuti nella sua formulazione. «Latà si riferisce al modo in cui l’agente attivo viene consegnato integro nelle strutture profonde cutanee», spiega il cosmetologo Umberto Borellini, membro SICC (Società Italiana di Chimica e Scienze Cosmetologiche). Scopriamo con l’esperto come la scienza cosmetica potenzia l’efficacia delle molecole. ...

Curiosità: Vanessa Incontrada (Barcellona, 24 novembre 1978) è un'attrice, conduttrice televisiva ed ex modella spagnola naturalizzata italiana.

Giovanni, ci parli della sua linea Rago. "Da anni lavoro nel mondo dell'estetica, ho una clientela internazionale molto esigente e io stesso sono consapevole di quellomancava sul ...Per mantenere la pelle sana e idratata, è importante apportare alcune modifiche alla, aggiungendo prodotticontengano sostanze più idratanti come, per esempio, l'urea. Questa sostanza, ...

Allarme acne: dagli esperti ecco le soluzioni di skin care più efficaci ... La voce dei medici

Skincare per la vulva e “imprenditrici della menopausa”: la bellezza punta sul benessere intimo la Repubblica

“Stress psico-fisico, clima, alimentazione e molto altro: l’attenzione nei confronti della nostra pelle deve andare oltre la semplice skincare e necessita di un approccio che parta dall’interno”, ...Pur essendo la più evidente interfaccia dell’organismo con il mondo che ci circonda, il suo benessere non dipende solo da una corretta skincare esterna. L’invecchiamento cutaneo, ad esempio, vale a ...