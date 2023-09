La scuola dei «somari» fa male a tutti

Leggi su panorama

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Per quante borse di studio si possano dare, se in cattedra sale un somaro lo studente non può trasformarsi in uno scienziato. Va bene la rivoluzione del merito, ma prima qualche prof che non si merita lo stipendio deve essere mandato dove non può fare danni. Luca Ricolfi è un grillo parlante che i lettori di Panorama conoscono bene, perché per almeno un decennio ha tenuto una rubrica sul nostro settimanale. Da sociologo e docente di Analisi dei dati, ha passato in rassegna fenomeni e comportamenti senza farsi influenzare dalle sue passioni. Non è un mistero, infatti, che sia sempre stato di sinistra, ma ciò non gli ha impedito anni fa di scrivere un magnifico libro sull’insopportabile complesso di superiorità della sinistra. Con Perché siamo antipatici? il professore ha descritto la supponenza morale di coloro che si ritengono per definizione la parte migliore dell’Italia, una malattia ...