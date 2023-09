La Ryder Cup ferma la metro | quando scatta lo stop

(Di mercoledì 20 settembre 2023) «Chiusa» la linea B1 e frequenza a cinque minuti per la B, nella tratta Laurentina-Rebibbia. Tutto perla durata dalla più importante e prestigiosa manifestazione mondiale di golf, laCup, che si svolgerà al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia dal 26 settembre al 1 ottobre, che porterà nella Capitale più di 275mila turisti. «Ufficialmente» la chiusura dellaB1, da Bologna a Jonio è dovuta «controlli e lavori di manutenzione necessari e urgenti su alcuni impianti di illuminazione delle gallerie e linee aeree lungo la B1 - ha spiegato l'assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè- le quattro stazioni della tratta B1, da Bologna a Jonio, saranno in quei giorni servite con un servizio bus, organizzato con venti navette di ultima generazione e frequenza a cinque minuti». Il piano scatterà da giovedì 28 settembre al primo ...

Curiosità: La Ryder Cup, ufficialmente nota come The Ryder Cup Matches, è un torneo di golf che si disputa ogni due anni, a partire dal 1927, tra una selezione di giocatori statunitensi e una di giocatori europei.

Lo annuncia l'Assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè che aggiunge che il servizio della Metro B sarà intensificato in occasione dell'evento sportivo, la manifestazione professionistica mondiale di golf e il terzo evento sportivo più seguito al mondo con oltre 270.000 spettatori attesi, che Roma ospiterà per la prima volta. "In previsione ...Fai clic qui per annullare la risposta. Il tuo nome (obbligatorio) Indirizzo Email (obbligatorio, ma non sarà pubblicato) Il tuo indirizzo di email, di nuovo Il tuo sito se ne hai uno (non ...

Costantino Rocca racconta la Ryder Cup Golfando

DP World Tour: Guido Migliozzi difende il titolo nell'Open de France FederGolf

Nel torneo che anticipa di una settimana la Ryder Cup in gara anche gli azzurri Edoardo Molinari e Renato Paratore ...In Spagna la romana Francesca Fiorellini, talento in erba del golf italiano, ha trascinato al successo il giovane team Europe nella 12esima edizione della Junior Solheim Cup, dove la compagine contine ...