La Roma sarebbe pronta a trattare Sallai

(Di mercoledì 20 settembre 2023) I giallorossi si stanno già muovendo sul mercato dei trasferimenti in vista dell’inverno e sono in trattativa per ingaggiare l’attaccante del Friburgo RolandMourinho non ha nascosto la mancanza di opzioni nella rosa dellae spera di vedere arrivare un nuovo attaccante entro il mercato di gennaio, togliendo un po’ di pressione su L'articolo

Curiosità: Roma ( AFI : /'roma/, ) è la capitale d'Italia. Inoltre è capoluogo dell'omonima città metropolitana e della regione Lazio. Il comune di Roma è dotato di un ordinamento amministrativo speciale, denominato Roma Capitale e disciplinato dalla legge dello Stato.

Amelia, ex portiere della, Livorno, Perugia, Genoa, Milan tra le altre e campione del Mondo ... perché sapeva chi calciava e dove il pallonearrivato", ha aggiunto l'attuale allenatore ...Amelia, ex portiere della, Livorno, Perugia, Genoa, Milan tra le altre e campione del Mondo ... perché sapeva chi calciava e dove il pallonearrivato', ha aggiunto l'attuale allenatore ...

Netturbino accusato di stupro a Roma, nella chat con una vittima l'ipotesi del narcotico: "Non ricordo niente" Virgilio Notizie

Netturbino Roma, le giustificazioni per gli stupri. C'è una quarta ... Repubblica Roma

Il tecnico portoghese, in compagnia di Nuno Santos, invece non lascia solo i suoi “bambini” ed è appena arrivato in tribuna al Tre Fontane dove si sta giocando la sfida tra la Roma di Guidi e il ...Roma, 20 set. (askanews) - La tutela dei clienti per American Express è una priorità, le frodi sono diventate molto sofisticate, per questo ...