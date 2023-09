La ricetta pragmatica di Fini sull' immigrazione | Cambiare la Bossi-Fini Il blocco navale è da campagna elettorale

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Gianfranco, ex presidente della Camera e fondatore di Alleanza Nazionale, intervistato oggi dal Fatto Quotidiano si esprimea gestione, da parte del governo, dei flussi migratori: “La legge che porta la mia firma e quella di Umbertova cambiata, ha vent'anni e quindi è datata”. Sottolineando la somiglianza con la norma "Turco-Napolitano", che richiedeva un contratto di lavoro per essere considerato migrante economico, aggiunge: "Vent'anni dopo è cambiato tutto il panorama internazionale e il fenomeno migratorio si è trasformato. Oggi riguarda centinaia di migliaia di persone ed è dovuto a grandi fattori economico-sociali: il divario tra nord e sud del mondo, il malessere sociale, il crollo di alcuni stati come Siria e Libia e così via. Per questo la legge va cambiata". ...