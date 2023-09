La recensione di ' Assassinio a Venezia' - L' AUDIO

Curiosità: Assassinio sull'Orient Express (Murder on the Orient Express) è un film del 2017 diretto e interpretato da Kenneth Branagh.

... attore e regista già enfant prodige del teatro inglese specializzato in Shakespeare e Agatha Christie, evidentemente non pago abbastanza, in questo "a Venezia" (libera trasposizione di "...Ci sono un morto e un mucchio di persone chiuse in una casa che avrebbero tutte potuto compiere quell'. In quell'occasione di mezzo c'era una grossa eredità, in questa invece si intersecano ...

Assassinio a Venezia - La recensione IGN ITALY

Assassinio a Venezia, la nostra recensione del film WIRED Italia

The Continental è ciò che fa per voi, amanti di John Wick, dell’action fatto come si deve, del mix giusto tra noir, crime e arti marziali, insomma di chi vuole una serie che offra qualcosa di più del ...Tutte le differenze fra il film Assassinio a Venezia e la sua controparte cartacea Poirot e la strage degli innocenti di Agatha Christie.