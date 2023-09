La proposta a Ibrahimovic | rivoluzione-Milan | ecco i dettagli

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 20 settembre 2023) In futuro, Zlatanpotrebbe tornare alcon un ruolo da brand ambassador o da discutere più in avanti. Lache lo svedese si è visto recapitare da Gerry Cardinale, presidente del club del Diavolo, poche ore prima della sfida di Champions tra ile il Newcastle. Un colloquio cordiale tra i due, andato di scena in un hotel del centro dio. Ibra però, rivela La Gazzetta dello Sport, preferisce prendersi tutto il tempo necessario per decidere cosa lo attende nel futuro, continuando nel frattempo ad occuparsi delle sue attività extra-calcio. Ciò non toglie comunque che più avanti non possa esserci una sua apertura per una collaborazione. Ibra, sensazione di un terzo ritorno alin futuro La sensazione del club è quella di un terzo ritorno di ...