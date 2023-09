La Promessa | anticipazioni gran finale 22 settembre | Mauro arriva alla verità sulla spilla Catalina sconvolta

(Di mercoledì 20 settembre 2023) La22: nella puntata conclusiva della telenovela spagnola si capirà maggiormente il motivo dell’ostilità di Gregorio nei confronti di Ròmulo. Invecericeverà dauna notizia sconcertantescomparsa. La22: perché Gregorio ce l’ha con Ròmulò? Intanto… Gregorio, nonostante abbia rassicurato Pia, non cambia atteggiamento con Ròmulo. Il motivo del suo comportamento è misterioso, ma pare che sia da ricercare nel passato. I due arriverannoresa dei ...

Curiosità: I Cesaroni è una serie televisiva italiana, prodotta da Publispei per RTI, andata in onda in prima visione su Canale 5 dal 2006 al 2014.

La: Curro affronta Lorenzo ma il risultato è terribile Curro darà retta ai consigli di Jana e penserà che la cameriera abbia ragione: deve chiarire , una volta per tutte, le ...La21 settembre: Curro cerca risposte da Lorenzo Sotto l'incoraggiamento di Jana, Curro decide di rivolgersi a Lorenzo per chiedergli il motivo per cui lo tratta costantemente ...

La Promessa su Canale 5: le anticipazioni delle puntate dal 18 al 22 settembre La Gazzetta dello Sport

La Promessa, anticipazioni puntata di oggi, 20 settembre 2023 Tvblog

Il Collegio 2023 sta per tornare su Rai 2. In una recente intervista Stefano De Martino ha parlato della nuova esperienza e svelato alcune anticipazioni.Il ritorno di Barbara De Santi a Uomini e Donne non poteva che fare piacere agli appassionati telespettatori del dating show di Canale 5, consci ...