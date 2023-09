La Promessa | anticipazioni 21 settembre | Curro affronta Lorenzo ma le cose si mettono male

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Ladi giovedì 21: la puntata andrà in onda alle 16:25 circa su Canale 5. Queste sono ledella trama della puntata de La, in onda giovedì 21su Canale 5 alle 16:25 circa. La soap spagnola è ambientata a Cordova nel 1913. La trama ruota attorno a Jana Expósito, una ragazza che arriva presso il palazzo de Laper vendicare la morte di sua madre e scoprire chi, anni prima, ha rapito il fratello minore. Sul portale Mediaset Infinity è possibile seguire Lain streaming, in diretta e on demand. Prima di svelare l'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di mercoledì 20. La: riassunto …

Curiosità: I Cesaroni è una serie televisiva italiana, prodotta da Publispei per RTI, andata in onda in prima visione su Canale 5 dal 2006 al 2014.

La, Ezio e Gloria: Matrimonio o Crisi Lunedì 25: Cruz Affronta una Scoperta Inaspettata La settimana si apre con un evento che lascia tutti a bocca aperta. Cruz, uno dei ...La: Ledell'episodio di oggi 20 settembre 2023 Nella puntata di Ladi oggi - 20 settembre 2023 - Jana sarà determinata a riparare l'aereo di Manuel . La ragazza sarà ...

Beautiful, Terra Amara e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 20 settembre 2023 ComingSoon.it

Jana vuole riparare l'aereo di Manuel è però consapevole di aver bisogno di soldi e di aiuto per riparare il velivolo. La cameriera si rivolge a Catalina, che potrebbe però decidere di non aiutarla.Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara, La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi ...