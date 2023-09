La prima spending review da fare è resistere alla tentazione di aumentare la spesa

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Nelle prossime settimane il governo dovrà pubblicare la Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza. Tale documento fornirà le coordinate macroeconomiche e le priorità politichebase della legge di bilancio. Diversamente dall’anno scorso, quando il governo si insediò a sessione di bilancio già iniziata, questa volta Giorgia Meloni ha il pieno controllo sul provvedimento. È nella legge di bilancio che un governo può lasciare un segno sul Paese. Per questo, tipicamente ministri e partiti tendono a caricarla a più non posso, trovando spazio per ciascuno dei gruppi sociali che a essi fanno riferimento. Non è uno scandalo, è la politica. E tuttavia è proprio qui che si vede la differenza fra chi pensa soloprossima scadenza elettorale e chi sa guardare più in là, dimostrando di avere un progetto che abbraccia almeno una legislatura. ...