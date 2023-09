La parola sport entra in Costituzione Malagò | “Degno riconoscimento”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 20 settembre 2023) L’Aula della Camera approva in via definitiva la proposta di legge costituzionale che inserisce la tutela delloinall’unanimità, con 312 sì. Il provvedimento aveva già ricevuto il via libera dal Senato in seconda lettura (170 si, 1 astenuto) il 17 maggio scorso e in prima lettura il 13 dicembre 2022 (145 si e 4 astenuti). E sempre alla Camera c’era già stata un’approvazione unanime il 4 aprile. Il testo è composto di una sola norma che all’articolo 33 della Carta, dove si parla di arte e scienza, aggiunge: “La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attivitàiva in tutte le sue forme”. “Da un lato sarà necessario promuovere questa riforma e dall’altro dovremo saperla interpretare e attuare, oltre che nobilitare. Non basta una norma in ...