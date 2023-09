La Nuova Pescara | Scontro tra Municipi | Assessori e Consiglieri sullo Statuto

(Di mercoledì 20 settembre 2023)- Una complessa contesa si è scatenata in seguito all'approvazione della bozza delloper La, la città che sorgerebbe dalla fusione di tre comuni. L'assemblea costitutiva è riuscita a far passare la bozza, ma i Comuni coinvolti si trovano ora in un accesoriguardo ai dettagli dell'accordo. Ieri pomeriggio, Montesilvano e Spoltore hanno votato a favore della bozza dello, maha espresso la sua contrarietà alla formulazione attuale del documento, generando una divisione profonda tra i Comuni coinvolti. Questoha sollevato interrogativi sulla direzione futura dellacittà. La bozza approvata stabilisce che lacittà verrà chiamata La ...

Curiosità: La storia di Pescara inizia in età italica, con la posizione geograficamente favorevole come raccordo delle vie di comunicazione tra l'antica Roma e l'area dell'Adriatico che determinerà sin dalle origini lo sviluppo dell'insediamento.

...in Abruzzo dalladirigenza di Fratelli d'Italia ha riportato ovunque l'azione giudiziaria dentro le vicende della sanità, e non mi riferisco solo alla più dolorosa delle vicende che a...Le divergenze sono state evidenti, così come il fatto che Montesilvano e Spoltore alla fine hanno alzato la voce al momento dell'approvazione della bozza si Statuto dellacon tra l'altro il nome della città indicato proprio con questo toponimo. Al di là delle polemiche il documento che prevede il Comune dicome sede dellarealtà, alla fine è ...

Nuova Pescara: approvato lo Statuto. L'asse Montesilvano-Spoltore mette in minoranza Pescara Rete8

Approvato lo statuto provvisorio della Nuova Pescara, passa la linea voluta da Montesilvano e Spoltore IlPescara

Cronaca Pescara - 20/09/2023 20:47 - Una complessa contesa si è scatenata in seguito all'approvazione della bozza dello statuto per La Nuova Pescara, la città che sorgerebbe ...Per Stefano De Martino nuova fidanzata molto simile all'ex moglie Belen Rodriguez: ecco chi è Martina Trivelli e tutto quello che si sa su questa nuova coppia.