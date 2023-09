La lettera dei dipendenti del Pecci | Risanare non legittima i licenziamenti

Curiosità: Il mi (; µ) è la dodicesima lettera dell'alfabeto greco. È una consonante nasale bilabiale, diffusa come mu in ambito scientifico e tecnico. Nel sistema numerico dei greci d'età ellenistica, era il simbolo usato per il numero 40 (con un trattino in alto a destra; con un trattino in basso a sinistra, rappresentava invece il numero 40 000).

...di meritocrazia non è entrata nella politica e quindi nella scuola per meritopedagogisti e... Quale era allora il suo messaggio La sua denuncia riguardava "la strage di poveri" (a una ..."Crediamo dunque che mai come adesso sia necessario che la vocelavoratori del Centro Pecci sia ascoltata", affermano i dipendenti in unaaperta

La lettera di Elly Schlein: «Giorgia Meloni mi accusa di fare propaganda ma il suo fallimento è sotto gli occhi di tutti» Open

La lettera di Mogol a Battisti arrivò davvero: me lo disse il medico che gliela diede La Stampa

Alfonso Signorini ha pubblicato la lettera di un uomo che ha puntato il dito contro i concorrenti scelti per la nuova edizione del Grande Fratello. Ritiene che non rappresentino davvero la gente ...Il saggio di Luca Ricolfi La rivoluzione del merito (Rizzoli, 2023) è una convinta e tenace difesa del merito che, a sua detta, può convivere con una critica alla meritocrazia. Il sociologo torinese d ...