La giravolta della Rai | lascia che Della Riva intervenga in trasmissione e poi si dissocia

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Eppure potrebbe essere molto più semplice. Quello che è successo nel corso di tutta la giornata di ieri, con le reazioni Rai su Foa, si sarebbe potuto evitare ragionando a monte, perché le premesse c’erano davvero tutte. In tutto quel turbinio di nomine, assegnazione di programmi, cambi di direzione degli spazi di informazione, il servizio pubblico – a cui è stata data una forte impronta da questo governo – ha fatto delle scelte molto precise e specifiche. Alcune di queste scelte hanno portato ad assegnare a Marcello Foa, ex presidenteRai (nominato in concomitanza con l’insediamento del fu governo giallo-verde, in quota Lega), uno spazio di informazione estremamente importante sulla principale emittente radiofonicaRai. LEGGI ANCHE > Foa e il medico no vax (che fu sospeso) invitato in Rai per parlare di ...