(Di mercoledì 20 settembre 2023) Mettiamo che abbiate attraversato i deserti. Che siateagli stupri, alle botte, alle rapine, agli oltraggi. Mettiamo che abbiate attraversato i paesi che si affacciano da sud sul Mediterraneo, e per i quali siete il sud spregevole e torturabile. Che siatealle galere e alla traversata del mare, alle onde, al soccorso. Che abbiate partorito sul barcone, “alla prima gravidanza”, “aiutata dai compagni di viaggio”, e siate sbarcata “con in braccio il cadavere del figlioletto, ancora legati dal cordone ombelicale”. Mettiamo che siate arrivata dall’isola piccola di Lampedusa all’isola grande di Porto Empedocle, con altri 1.299, 1.300 con voi, senza contare il bambino, in una “tensostruttura”, cioè sotto il sole cocente. Ecco: siete lata. A un passo dal traguardo. Vi è bastato scavalcare le recinzioni per ...

Curiosità: O Fortuna (in italiano O Sorte) è un testo poetico goliardico in latino medievale, il numero 17 della raccolta nota come Carmina Burana. Il testo spiega come la sorte da favorevole possa diventare avversa, e che essa comandi su qualunque elemento. In questo caso "fortuna", nella lingua latina, va intesa nel suo significato neutro, quindi come "sorte".

Nel corsosua carriera si stima il raggiungimento di un patrimonio di 2.5 milioni di dollari . Unasuddivisa tra investimenti finanziari e settore immobiliare. A questo traguardo ha poi ...Incalza: "Qualcuno potrebbe accusarmi che sono esagerazioni ma, quando si parlatutela delle ... rispetto a una volta, persi caccia meno e si sono allargate le aree boschive " ...

La fortuna della sopravvissuta Il Foglio

L'oroscopo di oggi 20 settembre 2023: Vergine e Capricorno si ... Fanpage.it

Mettiamo che siate arrivata da Lampedusa a Porto Empedocle, con altri 1.299, 1.300 con voi, senza contare il neonato, in una “tensostruttura”, cioè sotto il sole cocente. Dopo un viaggio di sofferenze ...Consulta l'oroscopo Capricorno a cura di Paolo Fox di oggi, 20 settembre: scopri cosa prevede il tuo segno per questa giornata ...