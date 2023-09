La doppia sorpresa di Lazza

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Siamo in sala di montaggio e, a un certo punto, mentre ci si chiede quale taglio possa essere il migliore per introdurre uno dei numerosi ospiti che parlano, ci arriva una telefonata: “Sono arrivate le immagini dei droni”.Amazon Music Presents:- Replay è il nuovo EP di, in collaborazione con Amazon Music, che raccoglie otto brani delle oltre due ore e mezza di concerto all’Ippodromo di Milano che si è tenuto lo scorso 8 settembre. A, insieme, esce sul canale YouTube dell’artista un resoconto di quella serata, un concert movie documentary che racconta uno degli show più importanti del rap italiano degli ultimi anni. A dirigerlo Davide Vicari e Andrea Folino, chi scrive queste righe ha invece fatto d’autore. Realizzare l’importanza di quella serata, appunto, era possibile ma non totalmente respirando l’aria di quel ...