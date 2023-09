La destra impresentabile riporta in Rai i lanzichenecchi

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Per favore risparmiateci una nuova stagione di scienziati contro esaltati, per favore non riaprite la porta ai vari giocolieri delle chiacchiere antiscientifiche, per favore evitate i saltimbanchi del negazionismo e dunque per favore, cara mamma Rai, cerca di non confondere pluralismo con disinformazione. Mentre il Covid si riaffaccia seriamente ma per fortuna sbattendo il muso contro i vaccini non c’è davvero bisogno di una nuova crociata dei no vax, né della revanche degli sconfitti come Marcello Foa, già indimenticabile, in negativo, presidente della Rai poi defenestrato e ora risarcito dal nuovo corso verdenero con una trasmissione su RadioUno, “Giù la maschera” (appunto) finita nel mirino per via di alcune dichiarazioni sui vaccini di Massimo Citro della Riva, medico e specialista in psicoterapia, autore di testi no-vax (“Eresia”) e sospeso dall’Ordine dei medici di Torino ...