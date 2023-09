La crociera

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Esiste, non meno dolorosa, una nostalgia dei nonluoghi – e così ricordiamo anche il recentemente scomparso Marc Augé – oltre che dei luoghi. Mentre c’è, peraltro, e molto vivida in questi tempi di confusa direzionalità, una nostalgia della nostalgia dei luoghi, quella dei nonluoghi è più recente e meno convinta del racconto di se stessa, della sua (auto) rappresentazione, forse perché teme di non convincere. Il romanzo ultimo di Lara Williams ” (Blackie Edizioni) ci catapulta nel nonluogo “grandi barche da viaggio” e lo fa non dal punto di vista di un osservatore esterno che quella cosa (il viaggio) non rifarà più nella vita ma di una lavoratrice, Ingrid, che quello e solo quello vuole fare: lavorare per mare. Anche perché a un certo punto, il malditerra è peggiore del maldimare. O, per dirla con parole alate – non nostre, sia mai, ma baudelairiane –, alcuni esseri che nel loro ...

Curiosità: Il termine crociera designa sia il viaggio con una nave da crociera utilizzata per scopi ricreativi e turistici, che l'industria che gestisce lo stesso servizio che tali navi offrono ai viaggiatori. Solitamente sono impiegate come nave da crociera motonavi di medie-grosse dimensioni, ed il servizio di crociera ha una durata variabile da una a quattro settimane, durante le quali i clienti vengono intrattenuti a bordo con le varie strutture presenti, soprattutto di tipo sportivo e ricreativo, ma vengono altresì coinvolti in diversi scali nei porti toccati dal pacchetto vacanza, con la possibilità di visitare città d'arte e altri luoghi di richiamo turistico. Il passeggero, comunque, dorme, consuma i pasti e trascorre la maggior parte del tempo a bordo della nave.

... una gamma ottimizzata per gestire cime ad alta resistenza e utilizzata su barche da regata e/regata, la soluzione ideale per chi ha bisogno di un verricello per un utilizzo racing, ma per ...Lo afferma il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, sul passaggio in città delle navi da. "Quelle più grandi accosteranno a Marghera, mentre quelle più piccole raggiungeranno la Stazione ...

La nave da crociera è troppo grande: viaggiatori costretti a rimanere a bordo nella tappa alle Ebridi La Stampa

Le navi da crociera tornano a Venezia: “Ma saranno più piccole e non passeranno da San Marco” la Repubblica

Navi da crociera a Venezia da Malamocco, parla il sindaco, Luigi Brugnaro. "Sul Porto di Venezia si sta proseguendo sulla linea che ho sempre sostenuto e ...ANCONA - Messaggio per chi pensa che il varo di un maxi-yacht, come capita di vederne nell’area dei cantieri navali di Ancona, sia una cerimonia per nababbi che poco interessa la gente ...