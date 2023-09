La Costituzione? Non va solo celebrata | ma attuata di Nicola Zingaretti

Leggi su tpi

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Lasi deve celebrare, ma soprattutto si deve attuare. Come diceva Piero Calamandrei “non è un libro da tenere fermo in biblioteca”. La nostra Carta è un testo che contiene valori, ma è soprattutto un programma da realizzare. Troppa retorica in quest’anno di celebrazione dei 75 anni dall’entrata in vigore, fa bene invece la Cgil a promuoverne l’attualità in un evento di massa e popolare il 7 ottobre. È un modo utile per contribuire alla difesa di principi costituzionali sempre più a rischio. Il pericolo per l’Italia e per le democrazie occidentali nasce dall’enorme e crescente livello delle disuguaglianze. Dalle solitudini che rendono vulnerabile la persona. Dalla perdita di una prospettiva di vita degna. Gli italiani nell’immediato dopoguerra vivevano in una condizione materiale molto peggiore di oggi, ma erano animati da una spinta verso il futuro. Il ...