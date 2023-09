La classifica delle migliori università europee | solo un’italiana tra le prime 50

(Di mercoledì 20 settembre 2023) NellaQs Rankings Europe 2024 soltanto 4 atenei italiani nella top 100: Politecnico di Milano è 48esimo, e poi Sapienza, Bologna e Padova. Per produttività scientifica, 25 atenei italiani nella top 100. Ca’ Foscari quarta per scambi internazionali

Curiosità: La classifica delle università italiane è una metodologia di valutazione degli istituti universitari presenti in italia sulla base di una serie di indici caratteristici degli stessi e del peso relativo che viene attribuito a questi fattori realizzata da enti terzi come istituti di ricerca o testate giornalistiche nazionali o internazionali.

