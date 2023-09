La Cina accusa gli Usa di spiare Huawei La mossa per ribaltare il tavolo

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Lahato gli Stati Uniti di aver condotto per anni attività di hackeraggio ai danni del colosso cinese dell’elettronica per le comunicazioni, sospettata da Washington di spionaggio per conto di Pechino. Il ministero della Sicurezza di Stato cinese ha pubblicato oggi un messaggio sul suo profilo WeChat intitolato “Rivelazioni sugli spregevoli metodi utilizzati dalle agenzie di intelligence Usa per lo spionaggio e il furto informatico”, in cuiesplicitamente gli Stati Uniti di aver condotto per anni attività di spionaggio informatico contro il colosso tecnologico cinese. “Nel 2009 l’Ufficio per le operazioni informatiche di rete (alle dipendenze dell’Agenzia di sicurezza nazionale Usa, Nsa) ha intrapreso attività di infiltrazione dei server nel quartier generale di, e ha ...

