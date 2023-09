La Champions League dei nerazzurri inizia da Real Sociedad-Inter

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Manca poco al fischio di inizio, conincomincia ufficialmente la2023/24 dei. L'appuntamento è per stasera alle 21: i ragazzi di Inzaghi, dopo un elettrizzante inizio di campionato, sono chiamati a dimostrare la stessa energia anche in Europa, partendo dallaalla sua terza apparizione di sempre in. «Vogliamo rivivere le notti che abbiamo vissuto lo scorso anno», ha dichiarato il tecnico nerazzurro. Certo, ripetere la cavalcata dello scorso anno - fermatasi solo in finale a Istanbul, contro la corazzata del Manchester City - non è certo semplice, ma le premesse sono incoraggianti e l'addio di Lukaku non sembra aver pesato eccessivamente sugli equilibri della ...

Curiosità: La UEFA Champions League, meglio nota come Champions League o semplicemente Champions, è la più prestigiosa competizione calcistica continentale per squadre di club organizzata dalla UEFA. La denominazione di Champions League sostituì nel 1992 quella storica di Coppa dei Campioni propriamente detta e istituita nel 1955. Fin dalla prima edizione e per i successivi trentacinque anni, tale torneo ha contemplato esclusivamente doppi turni ad eliminazione diretta e la partecipazione delle sole società vincitrici delle varie massime divisioni nazionali; negli anni novanta i requisiti per accedere alla manifestazione furono rivisti ed ampliati, inizialmente a beneficio di alcune squadre giunte seconde nel proprio campionato e in seguito includendo anche le terze e le quarte classificate, in base alla classifica della UEFA della nazione di appartenenza. Inoltre, dal 1991 sono state introdotte una o più fasi a gironi.

Cala il sipario sulla prima apparizione della Lazio nella2023 - 24 . A margine del risultato maturato nella serata odierna contro l'Atletico Madrid di Simeone, la voce di Ivan Provedel e il commento di mister Maurizio Sarri , intervenuti ai ...2 Fabio Capello a Sky parla così del Psg, avversario del Milan in: Senza Mbappè è una squadra ridicola. Non è tra le favorite per la. Ho visto le prime due gare e ha mostrato un calcio ridicolo, poi è tornato Mbappé e s'è vista un'altra ...

Apre così questa mattina il Corriere dello Sport in prima pagina, dedicando la sua copertina ad Ivan Provedel e al gol segnato in pieno recupero che ha salvato la Lazio di Maurizio Sarri dalla ...