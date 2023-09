La Champions League dei nerazzurri inizia da Real Sociedad-Inter | ecco dove seguire la partita in streaming

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Manca poco al fischio di inizio, conincomincia ufficialmente la2023/24 dei. L'appuntamento è per stasera alle 21: i ragazzi di Inzaghi, dopo un elettrizzante inizio di campionato, sono chiamati a dimostrare la stessa energia anche in Europa, partendo dallaalla sua terza apparizione di sempre in. «Vogliamo rivivere le notti che abbiamo vissuto lo scorso anno», ha dichiarato il tecnico nerazzurro. Certo, ripetere la cavalcata dello scorso anno - fermatasi solo in finale a Istanbul, contro la corazzata del Manchester City - non è certo semplice, ma le premesse sono incoraggianti e l'addio di Lukaku non sembra aver pesato eccessivamente sugli equilibri della ...