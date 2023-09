La Champions League dei nerazzurri inizia da Real Sociedad-Inter

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Il conto alla rovescia è partito, la2023/24 deiincomincia con. Il fischio d'inizio è per le 21: i ragazzi di Inzaghi, dopo un ottimo inizio di campionato che li ha portati dritti dritti in vetta alla classifica di Serie A, con tanto di 5-1 nel derby meneghino, sono chiamati a dimostrare la stessa energia anche in Europa, partendo dallaalla sua terza apparizione di sempre in. «Vogliamo rivivere le notti che abbiamo vissuto l'anno scorso», ha dichiarato il tecnico nerazzurro. Certo, ripetere la cavalcata della scorsa stagione - fermatasi solo in finale a Istanbul, contro la corazzata del Manchester City - non è semplice, ma le premesse sono incoraggianti e l'addio ...

Curiosità: La UEFA Champions League, meglio nota come Champions League o semplicemente Champions, è la più prestigiosa competizione calcistica continentale per squadre di club organizzata dalla UEFA. La denominazione di Champions League sostituì nel 1992 quella storica di Coppa dei Campioni propriamente detta e istituita nel 1955. Fin dalla prima edizione e per i successivi trentacinque anni, tale torneo ha contemplato esclusivamente doppi turni ad eliminazione diretta e la partecipazione delle sole società vincitrici delle varie massime divisioni nazionali; negli anni novanta i requisiti per accedere alla manifestazione furono rivisti ed ampliati, inizialmente a beneficio di alcune squadre giunte seconde nel proprio campionato e in seguito includendo anche le terze e le quarte classificate, in base alla classifica della UEFA della nazione di appartenenza. Inoltre, dal 1991 sono state introdotte una o più fasi a gironi.

