La AEW si deve abituare a perdere i campioni

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Jade Cargill alla fine ha scelto di passare in WWE. Rimangiandosi buona parte delle critiche espresse qualche anno fa, quando da Stamford la bocciarono senza appello nei tryouts. Se ne va portandosi dietro un bagaglio di esperienze importante, un regno da campionessa così così, ed un discreto lavoro da parte della AEW nell’elevarne lo status già abbastanza alto. Che vada nel main roster o a NXT avrà modo di confermare quanto sia tanto adatta per i canoni standard della famiglia McMahon. La AEW nonpiangerci su. Un po’ perché dopo l’iniziale sbornia, non ci ha lavorato a dovere. Le ha dato un regno lungo, sì. Ma l’ha infilata nel buco nero che si sta rivelando Rampage, dove la sua presenza non ha spostato un minimo d’ascolto. Così come l’ha inserita in una storia, quelle delle Baddies, che nel giro di un anno ha vissuto fin troppe giravolte affinché ...